РИАМО - 5 мар. Московское областное управление ФАС включит сведения об ООО «Частное охранное предприятие «Пикет» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для включения ЧОПа в реестр стала жалоба ГБУЗ Московской области «Жуковская городская клиническая больница» в региональное УФАС.

Согласно доводам жалобы, учреждение заключило с обществом контракт на оказание охранных услуг в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Подмосковья в 2022-2024 г. Однако охранное предприятие нарушило условия исполнения контракта и учреждение было вынуждено расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС Подмосковья пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Частное охранное предприятие «Пикет» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.