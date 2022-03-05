РИАМО - 5 мар. В столичном районе Дорогомилово капитально отремонтируют жилой дом №35 на Кутузовском проспекте, построенный в неоклассическом стиле, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Специалисты приведут в порядок фасад здания, стены в подъезде оштукатурят и покрасят. Также будут заменены внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения.

Кроме того, дому вернут исторический облик. В частности, специалисты восстановят колонный бельведер и балконные плиты.

На сегодняшний день в московскую программу капремонта включено более 28 тыс. домов.