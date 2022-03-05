РИАМО - 5 мар. Операторы-психологи Системы-112 Московской области круглосуточно оказывают помощь жителям и гостям региона. С начала года ими принято более 500 обращений, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

Специалисты оказывают психологическую поддержку и остаются на связи с человеком до разрешения ситуации.

В Системе-112 региона операторы-психологи работают со дня ее образования – 1 июня 2015 года. За это время принято и обработано уже порядка 33 тыс. вызовов.

Система-112 Московской области – универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. Необходимо только сообщить о происшествии, а операторы передадут вызов во все необходимые оперативные службы.