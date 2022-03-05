РИАМО - 5 мар. Одобрено размещение офисного комплекса в Пресненском районе столицы, для этого будет реконструировано административное здание 1990-х годов постройки, сообщат пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным, одобрила проект зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в отношении территории по адресу: ул. Большая Никитская, вл. 11/4, стр. 3.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на земельном участке общей площадью 0,02 га расположен объект историко-градостроительной среды – административное здание 1990-х годов постройки площадью 495 кв. м.

Здание реконструируют с применением специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды объектов культурного наследия. Здесь планируется разместить 4-этажный офисный комплекс общей площадью 1 139 кв. м. и высотой до 19 м.

Пятова пояснила, что параметры объекта установлены на основе историко-культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа.