РИАМО - 5 мар. В Минобороны России сообщили об объявлении режима тишины с 10:00 по московскому времени субботы на Украине для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщает РИА Новости.

Для выхода мирных жителей будут организованы гуманитарные коридоры. Они вместе с маршрутами выхода были согласованы с Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страна готова к диалогу с украинской стороной и всеми теми, кто желает добиться мира.

Российский лидер объявил о начале спецоперации российских вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.