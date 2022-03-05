РИАМО - 5 мар. В минувшем году специалисты столичных семейных центров оказали свыше 2,5 млн услуг по социальной поддержке семей с детьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В числе самых востребованных оказались психологические, педагогические и правовые услуги.

На сегодняшний день в столице работают 25 «Моих семейных центров». Там помогают многодетным и малообеспеченным семьям, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию. Взрослые и дети могут получить консультацию психолога, юриста, поучаствовать в мероприятиях.

В 2021 году работа семейных специалистов позволила оказать 1,4 млн услуг по решению проблем в отношениях между детьми и родителями. Полный перечень доступных услуг можно посмотреть на портале «Мой семейный центр».