РИАМО - 5 мар. Двое подростков 2005 г.р. были найдены мертвыми в комнате общежития в Рузском округе. По данным правоохранителей, смерть несовершеннолетних могла наступить в результате передозировки неустановленным веществом, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Тела подростков с признаками передозировки были найдены 4 марта в комнате общежития в пгт. Тучково. С ними находился еще один молодой человек 2003 г.р., его госпитализировали.

Проведение проверки случившегося поручено Рузской городской прокуратуре. В ходе мероприятий правоохранители установят причины и обстоятельства инцидента, а также дадут оценку действиям ответственных лиц, в частности, родителей и органов профилактики безнадзорности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.