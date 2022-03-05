РИАМО - 5 мар. На портале «Активный гражданин» стартовала серия голосований, которые посвящены теме благоустройства школьных территорий, всего открыто 142 голосования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники могут проголосовать по проектам благоустройства, в которых предусмотрены замена уличной мебели, обновление покрытия спортивных площадок, восстановление газонов, установка фонарей, бордюров, ограждений и дополнительных камер видеонаблюдения.

В настоящее время участники проекта могут поделиться мнением о сервисе «Общественные обсуждения». В марте жители столицы также определят дополнительные услуги, которые будут доступны при аренде кабинки на новом колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Кроме того, горожане проголосуют за объекты, которые появятся в зоне променада.

В начале марта более 190 тыс. горожан поучаствовали на портале в выборе имени для новой скоростной магистрали, которая пройдет от Симферопольского шоссе до платной автомобильной дороги М11 «Нева». 90% респондентов одобрили название Московский скоростной диаметр. Всего с момента запуска проекта горожане приняли участие более чем в 5,3 тыс. голосований.