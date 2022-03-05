РИАМО - 5 мар. Главврач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко подчеркнула, что со временем коронавирус становится не таким агрессивным, а эпидситуация - более управляемой, однако о полной ликвидации инфекции говорить еще рано, сообщает РИА Новости.

«Мы, естественно, оптимисты. Мы считаем, что рано или поздно коронавирусная инфекция, безусловно, не будет такой агрессивной, она будет управляемой. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус», - отметила Лысенко.

По словам специалиста, хорошим развитием событий станет сезонность данной инфекции. Тогда можно будет рассчитывать на то, что лето пройдет без всплеска заболеваемости коронавирусом.

В данный момент очередная волна Covid-19 в РФ идет на спад, в регионах отменяется часть ограничений, направленных на борьбу с заболеваемостью.

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