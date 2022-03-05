РИАМО - 5 мар. В период с 5 по 8 марта на территории Москвы пройдут усиленные рейды по проверке водителей на состояние опьянения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, за повторное нарушение недобросовестному водителю может грозить тюремный срок.

В ходе рейдов на новогодних праздниках 2022 года в Москве были задержаны около 600 водителей с признаками опьянения. Всего опьянение выявили у 274 человек, 290 отказались от прохождения процедуры медосвидетельствования.