РИАМО – 5 мар. Жители столицы собрали для беженцев из ЛНР и ДНР свыше 500 тыс. предметов первой необходимости. Гуманитарную помощь принимают в 12 пунктах – 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций и ресурсном центре «Мосволонтер», сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

Акция #Москвапомогает была запущена почти 2 недели назад.

«Москва в очередной раз подтверждает статус неравнодушного города. Каждый день в центры приходят сотни горожан, готовых поддержать людей, оказавшихся в непростой ситуации. Принимать гуманитарную помощь помогают добровольцы — жители столицы записываются в волонтеры даже целыми семьями», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что вещи первой необходимости отправляют в Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области, где находятся пункты размещения беженцев.

Волонтеры регистрируют каждый принесенный предмет, сортируют по категориям. В эти категории входят продукты питания, одежда, канцелярские товары и т. д. Затем гуманитарный груз отправляется на машинах в региональные отделения Российского Красного Креста, откуда их распределяют в пункты временного размещения беженцев.

В качестве помощи принимают продукты питания длительного хранения, посуду, бутилированную воду, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми, средства личной гигиены, душевые принадлежности, небольшие холодильники, электрические чайники, маски, перчатки, антисептики, постельные принадлежности, одежду. При этом вещи должны быть новыми, с этикетками и в цельной упаковке.

Ресурсный центр «Мосволонтер» находится на Ленинградском проспекте, д. 5, с. 1. Помощь также принимают в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Штабы по сбору работают ежедневно с 10 до 19 часов.