РИАМО - 5 мар. Морозная погода ожидается в этом году в Московском регионе на Международный женский день. Местами пройдет снегопад, минимальная температура воздуха в столичном регионе может составить минус 11 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«8 марта погода будет облачная, ночью пройдет небольшой снежок, а днем уже местами будет довольно холодно. В ночь на восьмое число в Москве будет порядка минус 9 – минус 7 градусов, по области до минус 11», — сказала Позднякова.

Она добавила, что дневная температура воздуха 8 марта также будет отрицательной. Так, в Москве она составит около минус 5 – минус 3 градусов, а в Подмосковье может похолодать до минус 8.

По ее словам, в этот день температура воздуха окажется ниже климатической нормы. Также в столичном регионе ожидается плотный северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/сек.