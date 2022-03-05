РИАМО - 5 мар. В связи с введением жестких антироссийских санкций со стороны Запада в Москве решили создать комиссию по повышению устойчивости развития экономики, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В своем блоге Собянин отметил, что минувший год ознаменовался в Москве рекордным ростом объемов промпроизводства и инвестиций, в первые месяцы этого года также наблюдался подъем деловой активности. Однако сейчас из-за давления Запада отечественная экономика столкнется с серьезными испытаниями.

«В этой связи я принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично. Первые задачи комиссии – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан», - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что сейчас потребуются выдержка, мужество и решительные действия.

Собянин также напомнил, что это не первый экономический кризис в России в последнее время. Страна справилась с кризисами в 2008-2009 годах, 2014-2015 годах, а также в 2020 году. Все они имели разные причины.

«Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», - заключил Собянин.