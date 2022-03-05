РИАМО - 5 мар. В следующем году планируют завершить реставрацию здания булочной Филиппова на Тверской улице в столице. Работы начались в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Инвесторы намерены сохранить историческое назначение и вернуть интерьеру былое великолепие», - говорится в сообщении.

Реставрация идет одновременно с обновлением инженерной инфраструктуры и перекрытий. В настоящее время завершена реставрация более 100 элементов лепного декора. Если появится необходимость, специалисты восстановят утраченные части.

Кроме того, исторический облик вернут люстрам начала ХХ века, а также сохранившимся элементам метлахской плитки. После окончания реставрации в здании откроют гостиницу, ресторан и булочную.