РИАМО - 5 мар. После введения жестких экономических санкций со стороны Запада в России задумались над легализацией пиратских программ. Так, в стране могут отменить ответственность за использование пиратского программного обеспечения, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что данная мера позволит смягчить последствия ухода с российского рынка Microsoft, IBM, Oracle и других произоводителей ПО.

«Власти предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции», - уточняет издание.

Эксперты считают, что такая мера может вызвать вопросы у игроков рынка, которые лицензируют свое ПО. Власти же утверждают, что это будет касаться только тех продуктов, аналогов которых в России нет.

В связи с проведением российскими военными спецоперации на Украине с отечественного рынка уходят многие зарубежные компании, которые в нынешних реалиях не могут вести свой бизнес на территории РФ.