РИАМО - 5 мар. В 2021 году волонтеры проекта «Котоспас» эвакуировали почти 100 кошек из домов и коммерческих объектов, попавших под реновацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Было проверено 57 домов, 4 объекта коммерческой недвижимости и эвакуировано 97 котов.

Животных отправили в «Котобюро». Благодаря действующей договоренности здания, вошедшие в программу реновации, не сносят, пока их не обследуют котоспасатели. Специалисты фонда защиты городских животных обследуют и лечат кошек, после чего увозят в свой коворкинг.

Всего с марта 2021 года через «Котобюро» прошло 100 кошек. 60 уже нашли свой дом. Забрать животных из приюта можно, заполнив анкету организации в Instagram.

Обратиться в проект «Котоспас» и рассказать о замурованном в подвале питомце можно по телефону +7 499 112-07-49. В 2021 году в проект поступило 456 сообщений.