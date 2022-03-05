РИАМО - 5 мар. В ходе тушения пожара в многоквартирном жилом доме в подмосковной Шаховской были эвакуированы 50 человек, в том числе 10 детей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром 4 марта загорелась квартира в доме №17 по улице Шамонина, огонь распространился на кровлю здания. Спасатели ликвидировали последствия пожара в 15:30.

Площадь пожара составила около 858 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 77 человек и 25 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в Шаховской. Будут установлены обстоятельства происшествия, также прокуроры проконтролируют соблюдение жилищных прав граждан.