РИАМО - 5 мар. В этом году в Москве намерены провести работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Инженерная подготовка к благоустройству в этих районах уже началась.

«В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия будут проводиться максимально бережно, наша главная задача – добавить территории комфорта и функциональности», – сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках благоустройства будут расширены тротуары, восстановлена историческая брусчатка, заменен асфальт.

Кроме того, предстоит сохранить исторические детали канализационных люков и табличек. А еще в этих районах установят свыше 500 фонарей и уличных торшеров. Территорию озеленят, фасады 11 зданий отремонтируют.

Также предусмотрено благоустройство территории около Успенской церкви, скверов Мигеля Идальго, Бурганова, у памятников Фритьофу Нансену, Булату Окуджаве и возле стены Цоя.