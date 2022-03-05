РИАМО – 5 мар. Операция по стерилизации помогает кошке избежать ряда заболеваний, которые могут возникнуть на фоне гормональных скачков, сообщила РИАМО руководитель отдела пристройства adoption-центра «Муркоша» Ольга Васина.

«Сейчас ветеринария очень развита, поэтому процедура стерилизации абсолютно безопасна», - рассказала Васина.

Перед любой операцией для исключения рисков питомцу необходимо сдать анализы крови, пройти клинический осмотр и эхокардиографию сердца.

Стерилизация способствует сокращению рисков возникновения некоторых заболеваний, например, мочекаменной болезни, гормональных нарушений, онкологии репродуктивных органов и молочных желез.

Стерилизованная кошка не только спасется от ряда заболеваний, но и станет спокойнее. Процедура поможет питомцу легче ужиться с другими домашними животными и избежать конфликтных и стрессовых ситуаций.