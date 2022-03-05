РИАМО - 5 мар. В этом году онлайн-сервисом «Социальный навигатор» уже воспользовались более 66 тыс. жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект создан для людей с инвалидностью, семей с детьми и пенсионеров. Они могут получить информацию о трудоустройстве, профориентации и организации досуга.

«На навигаторе представлено 233 услуги. За два месяца 2022 года онлайн-сервисом воспользовались уже более 66 тыс. человек, а всего с момента начала работы сервиса — более 1,32 млн пользователей», — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Никита Соломин.

Социальные услуги представлены в 26 категориях. Например, «Школа родственного ухода» включает 177 организаций, где консультируют по вопросам ухода за тяжелобольными родственниками.