РИАМО - 5 мар. Ритейлеры обратились в Минпромторг России с просьбой разрешить им ввести ограничения на продажу социально значимых продуктов в одни руки, сообщает ТАСС.

Предложение подготовили крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Инициатива уже поддержана Минпромторгом и Минсельхозом.

Речь идет о товарах, для которых установлена минимальная наценка. Благодаря ограничениям торговые сети хотят исключить перепродажу этих продуктов и спекуляции. В Минпромторге считают, что торговые сети сами должны определять правила отпуска товаров.

Ранее некоторые российские сети заморозили наценку в 5% на социально значимые товары – молоко, хлеб, продукты борщового набора.

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