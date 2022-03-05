РИАМО - 5 мар. В этом году обновленные поликлиники заработают еще для 1,5 млн москвичей, всего за 5 лет в столице модернизируют около половины амбулаторного фонда, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На сегодня уже обновлены по новому московскому стандарту и принимают пациентов более 30 зданий, а всего в 2022 году получат обновленные поликлиники возле дома еще около 1,5 млн москвичей», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время работы по обновлению проходят в 50 поликлиниках.

Масштабная программа капитального ремонта столичных поликлиник реализуется в полном объеме. Общая площадь модернизированного амбулаторного фонда составит почти 1 млн кв. м. Медучреждения получат современную технику.