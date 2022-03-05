РИАМО – 5 мар. Чтобы кошка чувствовала себя комфортно и не болела, необходимо правильно подобрать для нее тип питания. Важно, чтобы в рационе кошки была мясная составляющая, а в корме было как можно меньше злаковых, сообщила РИАМО руководитель отдела пристройства adoption-центра «Муркоша» Ольга Васина.

«Натуральное питание допустимо, но только если мы говорим о профессиональном натуральном питании, а не об отварном мясе, курочке, твороге и сметане», - рассказала Васина.

Питание для питомца подбирается индивидуально с учетом возраста, потребностей, образа жизни, а также особенностей здоровья.

Натуральное питание часто используется заводчиками в питомниках. Для животного составляется рацион из мяса, субпродуктов, овощей, фруктов и витаминных добавок.

Из-за того, что кошки являются хищниками, в кормах следует обращать внимание на состав. Они должны включать в себя в первую очередь мясную составляющую и только потом фруктово-овощную.

Также необходимо уделить внимание злаковым в составе. Их должно быть как можно меньше, потому что они не входят в рацион хищников и используются для снижения стоимости корма.

Недопустимо смешивать типы питания у кошек. Кишечник животного приспособлен к монорациону, а смешение типов питания может привести к расстройству, воспалению или остановке перистальтики.