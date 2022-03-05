РИАМО - 5 мар. В России временно приостанавливает свою работу сервис бронирования отелей Booking.com. В компании объяснили этот шаг невозможностью вести туристическую деятельность в стране, сообщают «Известия».

Booking.com – голландская компания. Информация о невозможности бронирования отелей в РФ через этот сервис появилась вечером 4 марта.

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада из-за проведения военной операции на Украине. Многие зарубежные компании уже прекратили свою деятельность в РФ.