РИАМО - 5 мар. В Россию больше не будут экспортировать продукцию бренда Samsung Electronics. Такое решение приняло руководство южнокорейской компании, сообщают «Известия».

«Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — приводит Bloomberg сообщение компании.

Кроме того, в Samsung решили пожертвовать 6 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Ранее Южная Корея исключила своих производителей из экспортных санкций Америки, но вместе с этим в стране сообщили о введении собственных мер экспортного контроля.

Россия столкнулась с сильным давлением со стороны зарубежных стран после начала военной операции на Украине. Спецоперация направлена на защиту населения Донбасса, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.