РИАМО - 5 мар. В столичном регионе в субботу будет облачно, пройдут небольшие осадки. Температура воздуха может упасть до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в Москве и Подмосковье будет определять циклон, регион окажется в его северо-западной части.

Температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ветер ожидается северный со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с.