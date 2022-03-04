РИАМО - 4 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому усиливается ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации. Максимальное наказание за распространение фейков составляет 15 лет лишения свободы. Введена и ответственность за призыв ввести санкции против России.

Кроме того, усиливается ответственность за соответствующие призывы к участию в несанкционированных митингах.

Глава государства также подписал закон об административной ответственности за действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Ответственность

За распространение фейков о российской армии будет грозить штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, принудительные работы на срок до 3 лет или заключение до 3 лет. Если нарушение совершено с использованием служебного положения, по мотивам ненависти или вражды, срок заключения может достигнуть 10 лет. В случае тяжких последствий нарушения грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Тем, кто ранее был привлечен к административной ответственности за такое нарушение, в повторном случае грозит штраф в 100-300 тыс. рублей, лишение свободы на срок до 3 лет с отсутствием права занимать определенные должности.

Публичные действия по дискредитации использования российской армии для защиты интересов страны и ее граждан и публичные призывы к воспрепятствованию использования армии в этих целях, которые повлекли смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые беспорядки, нарушения общественной безопасности и т. д., наказываются штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишением свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

За призыв к введению санкций в отношении Российской Федерации грозит штраф до 500 тыс. рублей, заключение до 3 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Что касается административной ответственности, то при распространении фейков о российской армии и публичные призывы к неиспользованию Вооруженных сил будут грозить штрафы в 30-50 тыс. рублей для граждан, 100-200 тыс. рублей для должностных лиц, до 500 тыс. рублей – для юрлиц. Если нарушение сопровождалось призывами к проведению несогласованных митингов, гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, юрлицам – до 1 млн рублей.

Административные штрафы за призывы к введению санкций в отношении РФ составят до 50 тыс. рублей для физических лиц, для юридических – до 500 тыс. рублей.

Соответствующие законы ранее приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Ранее депутаты и общественные деятели отмечали необходимость усиления ответственности за фейки о российской армии. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это необходимо для защиты солдат и офицеров и правды о них.

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