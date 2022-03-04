РИАМО - 4 мар. В Гребневской сельской библиотеке городского округа Щелково прошла беседа «Спасибо – НЕТ!» по профилактике наркомании и других вредных привычек, сообщается на сайте Антинаркотической комиссии в Московской области.

Участниками беседы стали учащиеся 9 и 11 классов школы №26. Было решено посвятить встречу проблеме наркомании, так как зависимость от наркотиков возникает особенно быстро.

В ходе беседы дети узнали о последствиях употребления запрещенных веществ, методах вовлечения в их употребление, а также о взаимосвязи наркомании и преступности.

Школьникам продемонстрировали документальный фильм «Секреты манипуляции. Наркотики». Школьники проявили активность в ходе беседы, обсуждали мифы и реальные факты о проблеме наркомании.