РИАМО - 4 мар. На лыжном стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск 12 марта состоится первый этап «Национального триатлона 2022», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Принять участие можно по предварительной регистрации на сайте благотворительного фонда «Развитие общественно-значимых инициатив». На портале можно выбрать спортивную трассу, согласно положению о соревнованиях, или принять участие в развлекательно-познавательной программе.

Вместе с лыжниками-любителями, профессиональными спортсменами и воспитанниками спортивных школ на дистанцию выйдут ученики школ-интернатов Подмосковья.

«Национальный триатлон – это настоящий праздник для детей и взрослых. Стало традицией приходить сюда семьями, когда дети и взрослые все вместе участвуют в спортивных и социальных мероприятиях. Будем и дальше созидать и вместе проводить подобные мероприятия», – отметил заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Вячеслав Калинин.

Участники соревнования смогут выбрать трассы различной протяженности и для разных возрастных групп. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в традиционном забеге «Круг добра» на дистанциях 400 и 1000 м.

«Круг добра» – это символ проекта, который объединяет общество. Бегут все: дети, взрослые, дети с ограниченными возможностями, спортсмены. Все получают одинаковые призы и главное - положительные эмоции», – отметил директор фонда Андрей Гришин.

«Национальный триатлон 2022» пройдет в формате фестиваля. Участников и зрителей ждут выступление творческих коллективов и артистов, семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», конкурсы и викторины.

«Рассчитываем, что реализация проекта «Национальный триатлон» в регионе обеспечит возможность людям с ограниченными возможностями здоровья осуществлять активное личностное развитие и быть полноценными членами общества», – подчеркнула уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

Проект призван обеспечить условия для создания платформы, с помощью которой дети с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься спортом.

«Такие мероприятия сплачивают людей и привлекают внимание к проблемам членов общества с ограниченными возможностями здоровья!» – заключил депутат Мособлдумы Роман Володин.

Принять участие в триатлоне можно бесплатно. Мероприятие пройдет 12 марта на лыжном стадионе «Зоркий» по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №39. Сбор гостей, выдача номеров участникам и регистрация начинаются в 9:30.