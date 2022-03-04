РИАМО - 4 мар. На лыжном стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск 12 марта состоится первый этап «Национального триатлона 2022», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Принять участие можно по предварительной регистрации на сайте благотворительного фонда «Развитие общественно-значимых инициатив». На портале можно выбрать спортивную трассу, согласно положению о соревнованиях, или принять участие в развлекательно-познавательной программе.
Вместе с лыжниками-любителями, профессиональными спортсменами и воспитанниками спортивных школ на дистанцию выйдут ученики школ-интернатов Подмосковья.
Участники соревнования смогут выбрать трассы различной протяженности и для разных возрастных групп. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в традиционном забеге «Круг добра» на дистанциях 400 и 1000 м.
«Круг добра» – это символ проекта, который объединяет общество. Бегут все: дети, взрослые, дети с ограниченными возможностями, спортсмены. Все получают одинаковые призы и главное - положительные эмоции», – отметил директор фонда Андрей Гришин.
«Национальный триатлон 2022» пройдет в формате фестиваля. Участников и зрителей ждут выступление творческих коллективов и артистов, семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», конкурсы и викторины.
Проект призван обеспечить условия для создания платформы, с помощью которой дети с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься спортом.
«Такие мероприятия сплачивают людей и привлекают внимание к проблемам членов общества с ограниченными возможностями здоровья!» – заключил депутат Мособлдумы Роман Володин.
Принять участие в триатлоне можно бесплатно. Мероприятие пройдет 12 марта на лыжном стадионе «Зоркий» по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №39. Сбор гостей, выдача номеров участникам и регистрация начинаются в 9:30.
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