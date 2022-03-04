РИАМО - 4 мар. Станция подземки «Новослободская» является одной из красивейших станций Московского метрополитена, а отремонтированный вестибюль станции прослужит еще десятки лет, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В пятницу был открыт после капремонта вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии подземки.

«Сделаны огромные работы по ремонту и реставрации этого объекта, одна из красивейших станций метро», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что обновленный вестибюль уже запущен и прослужит надежно и бесперебойно еще десятки лет для жителей столицы.

Станцию «Новослободская» открыли 70 лет назад. В 80-х годах XX века там построили пересадку на станцию «Менделеевская» «серой» ветки метро. Сейчас станция имеет статус выявленного объекта культурного наследия. В будние дни ей пользуются 55 тыс. человек.