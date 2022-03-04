РИАМО - 4 мар. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области перешло на усиленный режим работы с бизнесом. Благодаря этому предприниматели смогут оперативнее получать обратную связь по любым вопросам, сообщает пресс-служба ведомства.

Для помощи бизнесу в регионе создана разнообразная промышленная инфраструктура – особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки. Там уже работает около 1,5 тыс. резидентов.

«Совместно с управляющими компаниями этих территорий мы готовы оказать инвесторам поддержку для создания самых разных коллабораций с действующими предприятиями», – сказала зампред правительства Подмосковья – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Ведомство анализирует обратную связь с предпринимателями и составляет перечень наиболее актуальных вопросов. Так, уже идет работа вместе с бизнесом по выработке дополнительных мер поддержки на региональном уровне и предложения для федеральных властей.

Кроме того, Мининвест Подмосковья контролирует ситуацию на стратегических предприятиях региона, которые могут столкнуться с разрывом производственных цепочек. Им будет оказана помощь в поиске новых партнеров. Получить актуальную для предпринимателей информацию можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка бизнеса перешла на круглосуточный режим работы. Теперь обратиться за помощью можно в любое время.

«Сегодня нам важно дать бизнесу точку опоры, где предприниматели смогут получить официальную информацию по наиболее актуальным вопросам. В Подмосковье такой точкой является горячая линия 0150, которая сейчас работает круглосуточно. За 3 марта на нее поступило 40 обращений», – заявила Зиновьева.

Помимо этого, направить свои обращения можно по электронной почте 0150@mosreg.ru.