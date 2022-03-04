РИАМО - 4 мар. В феврале в автобусах «Мострансавто» совершили более 26 млн поездок. Больше всего поездок пришлось на 28 февраля, тогда в автобусах зафиксировали более 1,1 млн трансакций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым популярным маршрутом стал №344 Химки (платф. Левобережная) – Москва (ст. м. «Речной вокзал»). В автобусах по этому маршруту совершили свыше 350 тыс. поездок. На втором месте по популярности маршрут №22 ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская). Там совершили 326 тыс. трансакций по оплате проезда. На третьем месте – маршрут №1 ст. Подлипки – ул. Силикатная, там совершили свыше 293 тыс. операций по оплате.

«Больше всего поездок от общего объема — 11,5 млн — зафиксировано с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Среди инструментов бесконтактной оплаты самыми востребованными в феврале стали банковские карты и гаджеты с NFC-чипом: на их долю пришлось почти 8 млн операций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» жители и гости региона зафиксировали свыше 6 млн трансакций», — сказал гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Наибольший пассажиропоток наблюдался в Королеве. На маршрутах в округе совершили более 3,7 млн поездок. На маршрутах в Химках совершили 3,4 млн трансакций по оплате проезда, в Ногинске – 3 млн операций по оплате.

На маршрутах «Мострансавто» можно воспользоваться льготами. Оплатить проезд можно картами «Стрелка», «Тройка», банковскими картами и наличными. В автобусах нужно надевать маски или респираторы.