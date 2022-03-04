РИАМО - 4 мар. Минобороны РФ и министерство имущественных отношений Московской области договорились о передаче из федеральной собственности на баланс городского округа Шатура земельного участка площадью 17 га, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

Участок был передан на безвозмездной основе. Помимо земли, в собственность городского округа Шатура также перешли 22 объекта административно-хозяйственного назначения: 7 складов, гараж на 10 машин, трансформаторная подстанция, столярная мастерская, 2 казармы и другие объекты.

Ранее руководство муниципалитета не могло развивать эту территорию, так как участок и недвижимость на ней принадлежали Минобороны РФ. Теперь на переданном участке администрация муниципалитета планирует разместить логистический центр.

«Сейчас же передача земельного участка и объектов военного городка позволит администрации увеличить темпы развития промышленного потенциала города Шатура», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.