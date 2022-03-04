РИАМО - 4 мар. Роскомнадзор в пятницу принял решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории России, сообщается на сайте ведомства.
С октября 2020 года было выявлено 26 случаев дискриминации СМИ и информационных ресурсов из России со стороны соцсети.
«Упомянутые ограничения запрещены федеральным законом <...>, принятым в том числе для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.
Блокировка доступа к Facebook стала ответной мерой на действия руководства соцсети.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии