РИАМО - 4 мар. Роскомнадзор в пятницу принял решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории России, сообщается на сайте ведомства.

С октября 2020 года было выявлено 26 случаев дискриминации СМИ и информационных ресурсов из России со стороны соцсети.

«Упомянутые ограничения запрещены федеральным законом <...>, принятым в том числе для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Блокировка доступа к Facebook стала ответной мерой на действия руководства соцсети.

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