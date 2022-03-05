РИАМО – 5 мар. В мире 5 марта отмечают День выключенных гаджетов, а в народе в этот день праздновали День Катыша, когда было принято в последний раз за зиму кататься с горок.

День выключенных гаджетов

Ежегодно 5 марта отмечается День выключенных гаджетов. Было даже разработано приложение, которое напоминало владельцу устройства о необходимости отключить гаджеты на сутки.

Организаторы праздника считают, что нужно не просто выключить на сутки гаджеты, но найти естественную альтернативу электронике: встретиться с родными, друзьями, обсудить какие-то темы, почитать обычную книгу, поиграть с детьми.

Праздник направлен на то, чтобы выстроить более осознанный подход к использованию гаджетов в мире.

День Катыша

5 марта – день памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского. Русский народ этот праздник стал называть Днем Катыша.

В этот день было принято в последний раз зимой кататься с горок. Считали, что тот, кто укатится дальше всех, продлит свое счастье. В этот день также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле.

Кроме того, в День Катыша не смотрели на небо, так как считали это дурной приметой: если кто-то увидит падающую звезду, то его ждет скорая смерть.

Годовщина учреждения Петром I сената

5 марта 1711 года (22 февраля по старому стилю) Петр I учредил Правительствующий сенат – высший орган государственной власти и законодательства, подчиненный императору.

Этот орган учредили в том числе по той причине, что император часто уезжал из страны и не мог в полной мере вести текущие дела. Эти полномочия получил сенат, который первоначально состоял из 9 членов и обер-секретаря.

После принятия табеля о рангах членов сената назначали из числа военных и гражданских чиновников первых трех классов.

Функции сената менялись при разных правителях, и к началу ХХ века он полностью утратил значение высшего органа госуправления и стал органом надзора за законностью действий правительственных лиц и учреждений и высшей кассационной инстанцией по судебным делам. Сенат был упразднен 5 декабря 1917 года.

Именины

5 марта именины отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Лев, Леонтий, Николай, Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Ярослав.