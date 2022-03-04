РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. Поэты и вокалисты из Люберец в преддверии Международного женского дня выступили на сцене Центрального дома литераторов, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель клуба городских поэтов «Старый кот» Андрей Бабин.

Музыкально-литературный вечер организовал председатель литературно-поэтического клуба «Малаховский графоман» Владислав Еремеев.

На сцене выступили баянист Владислав Кондауров, вокально-инструментальный ансамбль «Радуга» из Жуковского, поэт и композитор Александр Гаджиев, певец Григорий Русаков, поэтесса Ираида Саяпина, исполнительницы романсов Дарья и Екатерина Александровы, исполнительница авторских песен Наталья Влади. Также с Международным женским днем поздравил прекрасный поэт Анатолий Вернер.

«Всего этого не было бы без поддержки клубно-библиотечного движения Люберец, руководства Центрального дома литераторов, комитета культуры Люберец и библиотеки им. Сергея Есенина в нашем городском округе», - сказал Бабин.