РИАМО - 4 мар. С помощью Единой информационно-аналитической системы ЖКХ Московской области жители могут пользоваться широким спектром услуг. В 2021 году более 50 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-собраниях собственников, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Одним из преимуществ системы является возможность ее использования через личный кабинет на сайте и в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ».

Пользователи могут оплачивать услуги ЖКХ, вносить показания счетчиков и отправлять заявки на услуги в управляющую компанию. Кроме того, с помощью портала можно проводить онлайн-голосования и опросы собственников.

«Благодаря данной системе жители Подмосковья могут в любое время из любого местоположения инициировать собрание и решать текущие вопросы. Теперь необязательно собираться во дворе для решения общедомовых задач, достаточно просто иметь под рукой смартфон либо ПК», – заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

На портале реализован сервис по оповещению об аварийных и плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. Если на объекте водоснабжения произошел сбой, жителям придет уведомление об этом.

Кроме того, жители будут оповещены о ближайших адресах, куда будет доставлена питьевая вода на время устранения проблем.