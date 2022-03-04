РИАМО - 4 мар. Массовый уход из РФ зарубежных компаний, с которым раньше было сложно конкурировать, дает возможность развиваться отечественному бизнесу, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В пятницу на заседании Совета директоров в Балашихе обсудили текущую экономическую ситуацию в связи с новыми санкциями.

«Вместе с коллегами мы успешно прошли уже много сложных периодов. Правительство Российской Федерации, Госдума, региональные и муниципальные власти Московской области вводят новые беспрецедентные меры для стабилизации экономики, поддержки людей и бизнеса. Сделаем все, чтобы сохранить рабочие места. Никто не останется один на один со своими проблемами», - написал Брынцалов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что сейчас многие западные компании уходят или приостанавливают свою работу в России.

«Но история показывает, что очень просто уйти с какого-то рынка, а вот вернуться в разы сложнее, если вообще возможно. Поэтому все текущие сложности создают новые возможности для развития отечественного бизнеса, для занятия тех направлений и ниш, где еще вчера было невозможно конкурировать с западными гигантами», - подчеркнул Брынцалов.

Россия столкнулась с агрессивной политикой Запада в ответ на начало военной спецоперации на Украине.