РИАМО - 4 мар. С 1 марта в силу вступил новый порядок заполнения и подачи лесной декларации. В рамках вебинара лесопользователей ознакомят с ним, а также с требованием к формату документа в электронном виде, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

На вебинаре рассмотрят все вопросы, которые поступают в ведомство по данной теме, а также подробно разберут, как заполнять графы и таблицы.

Начало вебинара запланировано на 9:30 5 марта. Подключиться можно по ссылке: https://tech-vks.megafon.ru/#join:td1ef0ca2-cc06-4075-b0dc-8878b640c3d2.

Подключение будет возможно в браузере Chrome не ранее 9:25 по московскому времени.