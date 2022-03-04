РИАМО - 4 мар. Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей ректора «Шанинки» Сергея Зуева, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Арест продлен на 7 месяцев и 25 суток. Таким образом Зуев может находиться под стражей до 5 июня 2022 года.

Он обвиняется в хищении денежных средств, которые были предназначены ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Свою вину он не признал.

Также Сергей Зуев является одним из фигурантов дела в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.