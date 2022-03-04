РИАМО - 4 мар. Жителям Московской области напоминают о том, что можно совершать турпоездки в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за ситуации с коронавирусом турпоездки запрещены.

«Комитет по туризму региона поясняет, что жители Подмосковья могут совершать туристические поездки. Однако согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, рекомендуется воздержаться от них из-за пандемии коронавирусной инфекции или осуществлять турпоездки на личном транспорте», - говорится в сообщении.

В пятницу на территории Подмосковья были отменены QR-коды, а еще сняты все ранее введенные ограничения по посещению театров, музеев, общепита, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

Однако в Московской области нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

Кроме того, в регионе запрещены все мероприятия, кроме официальных публичных от органов государственной власти. Данный запрет не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, развлекательным и другим подобным мероприятиям.

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