РИАМО - 4 мар. В прошлом месяце пассажиропоток Московского центрального кольца составил более 11 млн пассажиров, это на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В целом в феврале текущего года на инфраструктуре Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» перевезено более 48 млн пассажиров, это на 0,2% превышает аналогичный показатель предыдущего года. При этом пригородным сообщением воспользовались 46,8 млн человек (+0,1%), в дальнем следовании – 1,3 млн человек (+2,5%).

Таким образом, пассажирооборот в прошлом месяце составил 1,8 млрд пасс-км, что на 4,6% больше, чем за февраль 2021 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,2 млрд пасс-км (+2,6%), в дальнем следовании – 593,1 млн пасс-км (+8,9%).

За два первых месяца этого года отправили свыше 98 млн пассажиров (+7,2% к январю-февралю 2021 года), из них в пригородном сообщении перевезено 95,4 млн пассажиров (+7%), в дальнем следовании – около 3 млн пассажиров (+17,3%).

Пассажирооборот на МЖД с начала 2022 года увеличился на 13,7% к уровню прошлого года и и составил 3,9 млрд пасс-км.