РИАМО - 4 мар. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова к диалогу с Украиной и другими сторонами, желающими добиться мира. Однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона выполнила все российские требования, сообщается на сайте Кремля.

Такое заявление глава российского государства Владимир Путин сделал в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Среди требований, выполнения которых от Украины ждет Россия, – объявление нейтрального и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, должны быть признаны принадлежность Крыма России, суверенитет ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.

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