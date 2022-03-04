РИАМО - 4 мар. Сотрудники Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) провели проверку состояния полигона ТКО «Ядрово» в Волоколамском городском округе. Так, за сутки на полигоне сожгли 40 881 кубометр свалочного газа, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

За сутки поступление фильтрата в пруды составило 49,25 кубометра, еще 165 кубометров фильтрата было вывезено для обезвреживания.

Специалисты проверили тело полигона с использованием газоанализатора. Так можно определить места возможного выхода свалочного газа. Сейчас на территории объекта установка дегазации работает в штатном режиме.

Всего с начала 2022 года по 2 марта для обезвреживания было отгружено 693 кубометра фильтрата, сожжено более 2,5 млн кубометров свалочного газа, в пруды поступило 2,7 тыс. кубометров фильтрата.