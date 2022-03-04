РИАМО - 4 мар. В деревне Свитино Наро-Фоминского округа планируется построить производственно-складской комплекс. Это позволит создать в муниципалитете 255 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Площадь комплекса переменной этажности составит 12,6 тыс. кв. м, где организуют производство металлических кроватей. Там также будут находиться склады стройматериалов и помещения, где будут лежать продукты питания.

Проект сопровождается центром содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Предварительно в реализацию проекта инвестируют 150 млн рублей. Завершить возведение комплекса планируется в 2024 году. В роли застройщика выступит ИП.