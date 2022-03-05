РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Сотрудники Госавтоинспекции в Люберцах в субботу проверят соблюдение правил перевозки детей в автотранспорте, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» пройдет с 17:00 до 18:00 на Октябрьском проспекте у дома №366.

Водителям напоминают, что перевозка детей до 11 лет включительно должна производиться с использованием детских удерживающих систем.

За нарушение правил перевозки детей водителям грозит административный штраф в размере 3 тыс. рублей.