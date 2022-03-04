РИАМО - 4 мар. Капитальный ремонт проведут на участке Московского большого кольца в Сергиевом Посаде. В рамках работ планируется заменить дорожное покрытие, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Учреждение выполнило проверку достоверности определения сметной стоимости капремонта участка трассы А-108 в Сергиево-Посадском городском округе. По итогам экспертизы было выдано положительное заключение.

Трасса А-108 «Московское большое кольцо» проходит по территории Московской, Калужской и Владимирской областей. Она имеет большое региональное и местное значение, так как помогает объехать перегруженный московский транспортный узел.

Эксперты «Главгосэкспертизы России» подтвердили смету проекта капремонта участка, проходящего по территории Сергиева Посада и села Хомяково.

В соответствии с проектом, будут отремонтированы и запланированы обочины и откосы земляного полотна. Также специалисты проведут нарезку продольных водоотводных канав и лотков вдоль дороги, демонтаж и замену старых, а также устройство новых водопропускных труб.

Будут обустроены локальные очистные сооружения и заменено дорожное покрытие. Кроме того, планируется установить на участке электроосвещение, дорожные знаки, сигнальные столбики, светофоры, пешеходное и барьерное ограждение.

После завершения работ основная расчетная скорость движения на участке снизится со 120 до 100 км в час. Проектировщиком работ выступает компания «Уралгеопроект».