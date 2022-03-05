РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мар. В Домодедове в субботу состоится финальный матч зимней серии проекта «Выходи во двор», в котором команда суперзвезд «Легенды хоккея» играет с любительскими сборными Московской области. Восьмая встреча уникальной серии пройдет в спортивном комплексе «Легенда», сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Московской области.

Серия игр «Выходи во двор» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в январе этого года и стала первым в стране проектом такого формата. В матчах участвуют 2 команды – сборная знаменитых спортсменов мирового уровня «Легенды хоккея» во главе с семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым и дворовые команды муниципалитетов Московской области, состоящие из взрослых любителей хоккея и юных воспитанников спортивных секций.

В седьмом матче серии 26 февраля на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» в составе команды «Легенд» впервые выступили главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов и генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук. В проекте также приняла участие команда артистов во главе с народным артистом России Аскольдом Запашным и тренером – актером театра и кино Денисом Никифоровым.

В команду «Легенды хоккея» помимо Вячеслава Фетисова входят семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и СССР Александр Гуськов, а также другие звезды отечественного хоккея.

В субботу состоится финальная игра по хоккею в этом сезоне, которая станет завершением первой зимней серии. Вместе с «Легендами» на лед выйдут жители Домодедова, представители команд муниципалитетов, которые принимали игры проекта, а также юные хоккеисты из Академии Вячеслава Фетисова.

СК «Легенда» располагается по адресу: ул. Кирова, д. 30. В 17:00 начнется программа для зрителей; в 18:00 – начало матча.

В планах министерства физической культуры и спорта Московской области продолжить реализацию проекта «Выходи во двор» и проводить мероприятия подобного формата по другим спортивным дисциплинам – футболу, баскетболу, боксу.