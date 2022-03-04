РИАМО - 4 мар. В 60 парках, расположенных в Московской области, 6 марта пройдут лыжные гонки для самых маленьких «Ладушки-Оладушки», сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Юным участникам нужно будет преодолеть дистанцию от 300 до 1 тыс. м. В гонках будут участвовать свыше 4,5 тыс. детей.

Самые крупные площадки мероприятия - парк «Пехорка» (г. о. Балашиха), Наташинский парк (г. о. Люберцы), парк Принарский (г. о. Серпухов), парк культуры, отдыха и спорта им. Ларисы Лазутиной (Одинцовский г. о.), Кузьминский лесопарк (г. о. Котельники) и городской парк (Волоколамский г. о.).

Гонки стартуют в 11 часов. Затем юных лыжников угостят горячим чаем и оладушками. А в 13 часов в этот же день начнется акция «Печем блины вместе», во время которой всех желающих бесплатно угостят традиционным для Масленицы блюдом.

Площадки проведения мероприятия будет определять каждый муниципалитет отдельно.