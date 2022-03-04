РИАМО - 4 мар. По просьбам пассажиров пригородных поездов с 9 марта на Ярославском направлении появятся дополнительные остановки для железнодорожных составов, сообщает пресс-служба ЦППК.

Так, электропоезд №6254 по направлению Ярославский вокзал – Сергиев Посад будет останавливаться на платформе 43 км в 22:16.

Поезд №6019 по маршруту Пушкино – Ярославский вокзал будет останавливаться на платформе Тарасовская в 08:29.

Актуальное расписание движения поездов опубликовано на сайте ЦППК, на станциях и остановочных пунктах и в мобильном приложении компании.